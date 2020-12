Igor Dodon a comentat demisia Guvernului Chicu. Acesta spune că demisia are ca scop declanșarea alegerilor anticipate și dă sigurări că decizia n-a fost luată sub presiunea protestelor sau a moțiunii de cenzură.

„Decizia privind demisia Guvernului este asumată și am considerat că acum este momentul potrivit. Decizia nu este sub presiunea protestelor sau a moțiunii. Are scopul de a declanșa alegeri anticipate. Cei care critică vor recunoaște și își vor aminti de acest guvern ca fiind unul dintre cele mai profesioniste. Începând de mâine noua conducere trebuie să-și asume responsabilitatea pentru tot ce se va întâmpla și să înceapă consultările cu fracțiunile pentru declanșarea anticipatelor”, a comentat Igor Dodon în cadrul unui briefing.