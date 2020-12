Deputatul Eugeniu Nichiforciuc vine cu o reacție după ce a fost atacat azi în centrul capitalei. Potrivit lui, „e grav dacă am ajuns să trăim timpuri când ești atacat numai pentru că spui adevărul, pentru că exprimi opinii libere”.

„Dragi prieteni! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ati scris și mi-ati telefonat după ce am fost atacat astăzi, ieșind din sediul unei televiziuni unde am participat la o emisiune în cadrul căreia am spus lucruri ce i-au deranjat pe unii. Asta e - adevărul doare! Dar e grav dacă am ajuns să trăim timpuri când ești atacat numai pentru că spui adevărul, pentru că exprimi opinii libere. Dacă un deputat e atacat pentru exprimarea unor opinii libere, ce să mai vorbim despre alți oameni. E mai grav ca în anii 90 ai secolului trecut. Dar aceasta mă face și mai puternic, și mai determinat să merg înainte. Dreptatea va învinge! Fiți siguri de asta!”, a scris el.