Igor Dodon a comentat declarațiile directorului Serviciului rus de Informații Externe, Serghei Narîșkin, care spunea că Statele Unite ale Americii pregătesc o „revoluție colorată” în Republica Moldova care se va desfășura în cazul în care Dodon va câștiga la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie.

Dodon crede că nici SUA și nici Federația Rusă nu cred că au vreun interes să destabilizeze situația în R. Moldova.

„Eu nu cred în maidanuri fără susținerea geopolitică a marilor jucători. Mari jucători îi consider Rusia, UE, SUA. Eu nu cred că Rusia are vreun interes să destabilizeze situația în R. Moldova. Eu sunt convins că Bruxelles-ul, UE nu-și doresc destabilizare în R. Moldova, și crearea unei situații de haos la frontiera cu UE. În ceea ce ține de SUA, am un dialog bun cu ambasadorul SUA, Dereck Hogan. Eu nu cred că SUA la această etapă ar fi interesați de destabilizare aici. Am văzut mesajele că aici sunt experți ruși, rușii spun că americanii vor să facă destabilizare. Foarte des așa mesaje forțele geopolitice le dau la preîntâmpinarea unor activități. Eu sper că mesajul F. Ruse a fost așa: Noi știm, noi vedem pentru a preîmntâmpi dorința una să destabilizeze situația”, a spus Dodon în cadrul emisiunii sale „Igor Dodon Răspunde”.