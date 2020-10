Candidatul Platformei DA la prezidențiale, Andrei Năstase, vine cu un mesaj pentru unioniști. Acesta este convins că va aduce R. Moldova mai aproape de România prin proiecte concrete, subliniind că va avea sprijinul Guvernului român în implementarea acestora.

În mesajul său Năstase remarcă relația extraordinară pe care Platforma DA o are cu Partidul Național Liberal, partidul care conduce astăzi România, alături de care, împreună cu alți parteneri din România, a demarat deja un program de înfrățiri a tuturor comunităților din R. Moldova cu localități din România. „Aceasta consider eu că înseamnă înfrățirea concretă: lansarea de proiecte comune, implementarea de expertiză românească și accesarea de fonduri nerambursabile care ajung în satele și orașele noastre”.

Totodată, candidatul Platformei DA își propune ca în MOLDOVA DE MÂINE să existe o cale ferată modernă care să lege direct Chișinăul de București. „O infrastructură de transport racordată normal între cele două maluri de Prut va face posibilă consolidarea și dezvoltarea relațiilor noastre economice și sociale, așa cum dezvoltarea unor proiecte culturale de anvergură va contribui la reunirea noastră, a tuturor, în spațiul comun geografic, istoric și cultural al devenirii noastre și care ne aparține, dar și căruia îi aparținem, de drept”.

Andrei Năstase accentuează că și-a asumat să aducă R. Moldova către România, iată de ce acesta îndeamnă unioniștii să-l susțină.

„Trebuie să parcurgem cu încredere distanța care ne desparte de momentul pe care cu toții ni-l dorim. Metru cu metru, ceas cu ceas, proiect cu proiect! Mi-am asumat să aduc Moldova către România și asta o vom face! Faptele mele stau mărturie! Eu am construit durabil și am reclădit, eu am unit dintotdeauna oamenii! Nu știu altfel. Iată de ce vă îndemn, frați unioniști, să nu renunțăm sub nici o formă la dorințele, aspirațiile și visurile noastre seculare, mai ales acum, când putem fi atât de aproape de ceea ce ne-am propus! Aveți încredere, să spunem DA și vom reuși!”, a conchis Năstase.