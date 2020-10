Actualul președinte al R. Moldova Igor Dodon susține că face testul de depistare a Covid-19 o dată pe săptămână. Dodon motivează prin faptul că în fiecare seară se întoarce la familie acasă după ce are zilnic întrevederi cu peste 2000 de persoane.

În cadrul unui interviu acordat pentru Europa Liberă, președintele a reisterat încă o dată că zilnic are 10-12 întrevederi la care participă în medie câte 200 de oameni, lucru care contravine deciziilor CNESP. Vezi mai multe detalii.

Acesta spune că nu se teme că el se va infecta cu Covid-19 dar își face griji pentru familie.

„Nu de aceea că mă tem, dar mă întorc în fiecare seară la familie, eu zilnic am 10-12 întrevederi la care participă în medie câte 200 de oameni, adică zilnic am contact cu 2.000-3.000 de oameni. Bine, la toate întrevederile sunt în mască, dacă ați observat... Unii concurenți de-ai mei văd că nu sunt așa de atenți și nu poartă mască. Cel puțin în ultima lună - o lună jumătate, cel puțin de trei-patru ori am dat testul, dar acum, în campania electorală, mă strădui la fiecare început de săptămână”, a declarat Dodon.