Președintele Republicii Moldovei, Igor Dodon, a anunțat că îi va retrage cetățenia fostului deputat PSD, Cristian Rizea, care se ascunde la Chișinău după ce a fost condamnat penal în România. După apariția în GÂNDUL.RO a anchetei exclusive legată de fugarul Rizea (CITIȚI MAI MULTE AICI: episodul 1/episodul 2/episodul 3/episodul 4), Igor Dodon a răspuns întrebărilor reporterilor noștri și a promis că, după alegerile prezidențiale de la Chișinău, îl va extrăda pe ex-deputatul PSD. Șeful statului moldovean a vorbit despre ancheta GÂNDUL.RO în emisiunea sa, „Igor Dodon răspunde”.

„Eu am văzut în presă acest subiect și am rugat colegii să-mi facă și o notă informativă. Cetățeanul României, Rizea Cristian Luigi, a depus actele pentru a dobândi cetățenia Republicii Moldova pe data de 14 noiembrie 2017. Aici aduce niște argumente, că are rude în Congaz.

Agenția de servicii publice, în rezultatul examinării, a avizat recunoașterea domnului Rizea și i-a dat pașaportul în 28 decembrie 2017”, a declarat Igor Dodon.

Igor Dodon menționează că nu a dat niciodată, în calitate de președinte al Republicii Moldova, un astfel de act de acordare a cetățeniei unui om care e cercetat penal în România.

„În momentul în care această persoană a depus actele, a semnat, prin semnătură, că cunoaște prevederile articolului 20 din legea cetățeniei Republicii Moldova. Acest articol presupune că, în cazul dobândirii sau redobândirii cetățeniei, dacă a declarat că nu a comis fapte care cad sub incidența articolului menționat și pe urmă se demonstrează că el a indus în eroare comisia, atunci actele de cetățenie pot fi anulate!

Dacă luăm toată statistica că la momentul la care a depus actele deja era condamnat în România, pe data de 7 decembrie 2017, Cristian Rizea a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare, asta ce înseamnă, ca să fie foarte clar? Acest cetățean a depus actele în Moldova asumându-și angajamentele că nu încalcă legea, dar de fapt a încălcat legea, pentru că era cu dosar penal în România.

Cel mai probabil era un om apropiat fostei conduceri, fostului oligarh, care era la putere în Republica Moldova. Eu, în calitate de președinte, acum prima dată am aflat”, a mai precizat Igor Dodon.

Ce urmează?

„Acum se va verifica. Dacă vedem că a încălcat… Se vor verifica toate circumstanțele, cetățenia urmează a fi ANULATĂ și această persoană urmează a fi extrădată organelor de drept din România.

Stimați parteneri din România, frați din România, noi nu ascundem, nu voi permite ca Republica Moldova să fie loc de ascundere al unor penali din România sau din alte state.

Și dacă a profitat de protecția fostului regim oligarhic de la Chișinău și a obținut ilegal cetățenia, această cetățenie va fi anulată și noi o să-l extrădăm înapoi în România și făceți ce vreți cu dânsul. Asta este poziția mea fermă și în calitate de președinte și după alegeri, voi face tot posibilul ca să mergem pe această procedură”, a conchis Igor Dodon.

Ce declară Poliția Română și Ministerul Justiției cu privire la fugarul Rizea

GÂNDUL.RO a prezentat în exclusivitate informații și imagini care atestă faptul că fostul parlamentar se ascunde la Chișinău, acolo unde a obținut cetățenia moldovenească. Reporterii noștri au solicitat, în mod oficial Poliției Române, să comunice ce măsuri s-au întreprins pentru încarcerarea și extrădarea acestuia.

Pe pașaportul lui Rizea apare ca autoritate emitentă ASP (Agenția Servicii Publice), aspect care aparent înseamnă că documentul a fost emis la “comandă”, fără ca el să fie prezent

Ca urmare, IGPR a anunțat că Rizea a fost dat în urmărire internațională încă din martie 2019. De atunci, s-a încercat un schimb de informații cu reprezentanții Ministerului de Interne din Republica Moldova, dar nu s-a obținut repatrierea condamnatului.

„La data de 19.03.2019, persoana la care faceți referire a fost dată în urmărire internațională de către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, la solicitarea autorităților judiciare române, fiind continuate activitățile investigativ- operative și schimbul de date și informații cu partenerii străini, în vederea depistării persoanei urmărite și inițierii procedurilor judiciare, conform prevederilor legale naționale și internaționale, având în vedere că, până în prezent, niciun partener nu a transmis informații în acest sens”, a anunțat IGPR în exclusivitate pentru GÂNDUL.RO.

Pe de altă parte, GÂNDUL.RO a cerut un punct de vedere și ministrului Justiției din România cu privire la statutul urmăritului Cristian Rizea. Printr-o declarație exclusivă, Cătălin Predoiu arată că se lovește de ”tăcere” din partea oficialilor moldoveni: ”România nu are, deocamdată, tratat de extrădare cu Republica Moldova. Am solicitat în mod repetat omologilor inițierea unor discuții pentru realizarea unui asemenea tratat, dar răspunsul momentan a fost… tăcere”.