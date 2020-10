Viitorul R. Moldova trebuie să fie România! Astfel, și R. Moldova va beneficia de securitatea de care beneficiază România, de acces la o piață românească de aproape 20 de milioane de oameni, de electricitat mai ieftină, de o națiune română mai puternică după reîntregire. Acestea sunt concluziile făcute de liderul PUN, Octavian Țîcu.

Politicianul consideră că „fiind vulnerabili pe toate liniile – din punct de vedere financiar, militar, mediatic etc. –, nu vom reuși să creăm instituții democratice care să lucreze în beneficiul cetățenilor”, de aceea unica soluție este reîntregirea celor două maluri de Prut.

„Singura soluție pe care o vedem noi este extinderea în stânga Prutului a umbrelei de securitate de care beneficiază România, la adăpostul căreia să putem construi. Fără această precondiție izbăvitoare vom mai bate pasul pe loc încă 30 de ani, dacă vom mai exista atunci ca entitate statală”, a spus Țîcu într-un interviu pentru gazetadechisinau.md.

Liderul PUN susține că înceacă să vadă oportunități, acolo unde majoritatea văd obstacole, aducând exemple concrete de beneficii ale reîntregirii. „Acolo unde Dumneavoastră vedeți obstacole, eu încerc să văd oportunități. Cum vă uitați, de exemplu, la posibilitatea ca agricultorii moldoveni, după eliminarea graniței de pe Prut, să aibă acces la o piață românească de aproape 20 de milioane de oameni și la piața europeană de peste jumătate de miliard de oameni? Sau ca diplomele de la Universitatea de Stat din Moldova să aibă recunoaștere internațională? Sau ca electricitatea să fie mai ieftină cu 30 la sută, după conectarea la sistemul energetic românesc?”.

În același timp, Țîcu își exprimă îngrijorarea în privința fondurilor uriașe – românești, europene, americane – acordate Republicii Moldova fără ca acestea să producă schimbarea scontată, subliniind că aici se găsesc adevăratele pierderi, nu în diferențele – e adevărat, destul de solide – dintre pensiile din România și cele de la noi. „Dar nu putem avea o optică liniară, strict matematică, atunci când vorbim despre un proces multidimensional, care va avea un efect în primul rând civilizațional spectaculos asupra acestui teritoriu, așa cum s-a întâmplat în perioada interbelică”.

„Cât privește cheltuielile pe care ar urma să le suporte România, vă invit să citiți analizele care vorbesc despre consolidarea statului român, odată cu revenirea Basarabiei acasă. Națiunea română va fi mai puternică după reîntregire”, adaugă Țîcu.

Toto în cadrul interviului, liderul PUN, a menționat, în contextul alegerilor prezidențiale, că „noul președinte are datoria să forțeze declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și să înceapă neîntârziat transformările politice și economice care să dea acestui teritoriu o nouă perspectivă. Am impresia că suntem de acord cu toții că am ajuns într-un punct în care trebuie să luăm o decizie crucială pentru viitorul nostru. Cu mâna pe inimă trebuie să recunoaștem: acest viitor este România!”