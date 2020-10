„Partidul din care fac parte a rămas fără candidat, în urma abuzurilor admise de CEC. Respectiv nu facem campanie pentru nimeni. Dar am dreptul la opinie și la un vot, ca fiecare cetățean. Candidații de pe dreapta, pe lângă lipsa vizibilă de unitate, continuă să manifeste dezinteres față de votul meu și al colegilor mei. Singura care mi-a cerut susținerea publică este fosta colegă, Violeta Ivanov. Am fost colege și știu cât de verticală poate fi în fața deciziilor cu care nu rezonează. Înafară de asta, e un bun specialist în probleme de mediu, un politician cu viziune și cu rezultate concrete. Moldova are nevoie de un președinte pregătit pentru această funcție, dar și de un om care să poată consolida societatea și eu cred că dânsa ar putea face acest lucru”, scrie Glavan pe pagina sa de Facebook.