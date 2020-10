Candidatul independent la prezidențiale, Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, are cumulativ cea mai mare vizibilitate în presa online monitorizată, tot el fiind prezentat preponderent în context pozitiv (434 de apariții favorizante), arată cel de-al doilea raport de monitorizare a 12 portaluri informaționale în campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2020. Perioada de raportare a cuprins primele zece zile ale lunii octombrie. Potrivit raportului, prezentat într-o conferință de presă la IPN, candidatul Partidului Politic Partidul Nostru, Renato Usatîi, a apărut cel mai puțin într-un context care l-a favorizat (3 cazuri).



De partea cealaltă, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a apărut cel mai des într-un context negativ, care a defavorizat-o (de 84 de ori), iar pe candidata Partidului Politic „Șor”, Violeta Ivanov, au defavorizat-o cele mai puține materiale jurnalistice (5). În total, în perioada 1-10 octombrie, cele 12 portaluri informaționale au publicat 1061 de materiale care vizează direct sau indirect campania electorală. Peste 94% dintre acestea au fost știri cu diferit grad de complexitate. Ca și în perioada anterioară de raportare, Noi.md a publicat cel mai mare număr de texte cu un caracter politic şi electoral (230), iar Gagauzinfo.md – cel mai mic (10).



Petru Macovei, director executiv API, a remarcat că toți cei șase candidați și două candidate la funcția de președinte a Republicii Moldova au apărut în materialele jurnalistice în calitate de protagoniști. „Portalurile monitorizate de noi s-au referit la acești candidați, însă au fost prezentați foarte diferit, în sensul în care frecvența prezentărilor în calitate de protagoniști sau protagoniste a fost diferită”, a declarat Petru Macovei.



Igor Dodon a fost protagonistul celor mai multe materiale jurnalistice cu caracter electoral (447 de cazuri). De două ori mai rar, în calitate de protagonistă a apărut Maia Sandu (227 de cazuri). Ceilalți candidați au apărut în calitate de protagoniști într-un număr mai mic. Candidatul Platformei Da, Andrei Năstase, a apărut în calitate de protagonist de 164 de ori, candidatul Partidului Politic Partidul Nostru, Renato Usatîi – de 154 de ori, candidata Partidului Politic „Șor” – de 142 de ori. Octavian Țîcu, candidatul Partidului Unității Naționale, a fost protagonist de 120 de ori. Dorin Chirtoacă, candidatul Blocului Unirea, de 107 ori, iar Tudor Deliu, candidatul Partidului Liberal Democrat, de 104 ori.



Cele 12 publicații electronice au citat, împreună, 1275 de surse, candidatul Igor Dodon fiind și în acest caz pe prima poziție, cu 201 cazuri în care a apărut în această calitate. Reprezentanții administrației publice locale, alte surse media decât cele care au publicat materialele, dar și reprezentanții Guvernului au constituit surse într-un număr similar de cazuri (133, 132 și, respectiv, 126). Mai rar au fost citați membrii Comisiei Electorale Centrale și alți funcționari electorali (în 93 de cazuri) sau experți (în 84 de cazuri).



„Astfel am avut în total 1275 de surse în această perioadă, însă aproximativ 65% dintre ele, din aceste surse, au fost de genul masculin și numai aproximativ 11% au fost de genul feminin. Iar 24% din cazuri genul nu a fost specificat de către autorii acestor materiale”, a precizat Petru Macovei.



Raportul este realizat de API în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, cu sprijinul financiar al National Endowment for Democracy (SUA). Portalurile monitorizate sunt: Actualitati.md, Agora.md, Aif.md, Gagauzinfo.md, Kp.md, Newsmaker.md, Noi.md, Realitatea.md, Sputnik.md, Timpul.md, Unimedia.info, Vedomosti.md.