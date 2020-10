Ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță, a venit cu un mesaj dedicat zilei orașului Chișinău. Acesta a remarcat mulțimea de obiective culturale din Chișinău renovate cu fonduri din România și spune că a petrecut momente minunate la evenimentele desfășurate în capitală cu artiști de pe ambele maluri de Prut.

„Din cei 584 de ani de la prima să atestare documentară, 4 i-am petrecut și eu aici, în Chișînău. În această perioada, am fost martorul inaugurării unor frumoase și semnificative obiective culturale sau de interes public renovate cu fonduri din România, cum ar fi Sala cu Orgă, Muzeul Național de Artă, scară de granit din Parcul Valea Morilor, sau 16 secții la Institutul Mamei și Copilului, am petrecut clipe minunate cu prilejul Festivalurilor Teatrelor Naționale Românești, m-am bucurat de concerte ale unor artiști renumiți nu numai pe cele două maluri ale Prutului, am cumpărat cărți bune la Bookfest, am participat la conferințe și evenimente exclusiviste, m-am întâlnit și am discutat cu politicieni iubiți sau controversați”, scrie Ioniță pe pagina sa de Facebook.