Autoritățile de la Chișinău nici n-au încercat să-l caute pe Vladimir Plahotniuc în România. Este răspunsul oficial pe care Jurnal TV l-a primit de la Inspectoratul General al Poliției Române. Se întâmplă în condițiile în care Igor Dodon acuza Bucureștiul că n-ar fi cooperant în procesul de capturare a fostului șef PD.

Într-un comunicat plasat pe site-ul Ministerului de Interne la 30 septembrie se spunea că Biroul Interpol Moldova „a făcut nenumărate demersuri pe filiera bilaterală către Statele Unite ale Americii, România și Turcia, pentru a verifica unele informații recepționate” și că „MAI deține de mai mult timp informații despre faptul că Vlad Plahotniuc a părăsit Statele Unite și a traversat frontiera cu Turcia și România”. Tot atunci, MAI-ul de la Chișinău anunța că a tăinuit această informație de opinia publică pentru a nu periclita extrădarea acestuia în Republica Moldova, deși presa vuia de trei zile despre călătoriile lui Plahotniuc.

Jurnal TV expediat o solicitare oficială de informații către biroul Interpol România în care a întrebat dacă autoritățile de la Chișinău au expediat vreo solicitare, în august-septembrie curent, către Poliția Română/Biroul Național Interpol pentru identificarea, localizarea și extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din România în Republica Moldova.

Astăzi sursa citată a primit răspunsul: Chișinăul nu a expediat nicio cerere sau demers.

„Persoana la care faceți referire, în perioada menționată, nu a făcut obiectul vreunei cereri de asistență de cooperare polițienească internațională între Biroul Național Interpol din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și corespondenții din Republica Moldova”, se spune în răspunsul oferit pentru Jurnal.

Sursa citată aduce aminte despre faptul că Igor Dodon dădea asigurări că el și MAI-ul au „comunicat foarte intens cu organele de drept din România despre locul aflării lui Plahotniuc”. Mai mult, Dodon spunea că ar fi știut că Plahotniuc s-a aflat timp de trei zile pe teritoriul României, așa că nu e clar de ce nu s-au făcut demersuri pentru extrădarea lui. „Noi știam că acest cetățean al Moldovei - nu am să-i spun numele - pe data de 7 septembrie a intrat în România ca să-și facă pașaportul, iar pe data de 10 a plecat din România în Turcia. Noi în această perioadă am comunicat foarte intens cu organele de drept din România. De ce ei nu ne-au dat această informație? De ce noi am aflat-o din alte surse? Iar noi știam”, spunea pe 30 septembrie șeful statului.

Igor Dodon dădea asigurări încă în luna decembrie trecut că autoritățile de la Chișinău îl caută pe Vladimir Plahotniuc în mai multe state, inclusiv România, și că demersurile pentru localizarea acestuia au fost expediate inclusiv pe numele Vladislav Novak, cea de-a doua identitate.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: „crearea și conducerea unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălare de bani săvârșite în proporții deosebit de mari”.