Deputații PAS au semnat proiectul Platformei DA cu privire la înaintarea moțiunii simple împotriva activității ministrului de Interne, Pavel Voicu, dar și de convocare a Biroului permanent al Legislativului pentru stabilirea datei și ordinii de zi a ședinței plenare. Deputatul Platformei DA, Dinu Plîngău, anunță că opoziția mai are nevoie de o singură semnătură pentru a convoca Biroul permanent, însă, atât deputații PDM, cât și reprezentantul Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov, renunță să dea curs invitației.

„Au fost răpiți 4 oameni de trupele paramilitare din regiunea transnistreană. Doi încă se află în beciuri și sunt supuși unui tratament inuman și degradant, despre drepturile omului nici nu putem discuta. Unuia dintre acești 4 deja i s-au adus învinuiri pentru așa-numita «trădare de patrie».

Astăzi am fost la colegii din PAS și am semnat împreună cererea de convocare a Biroului Permanent al Parlamentului și Moțiunea Simplă împotriva activității Ministerului Afacerilor Interne. Mai avem nevoie de o singură semnătură pentru a ne convoca la Parlament. Am încercat să discut cu deputații din PD, i-am îndemnat, după care i-am rugat să ne convocăm la Parlament pentru a face tot posibilul să scoatem din temnițe persoanele răpite. Nu am obținut nimic de la ei și am început să-l caut pe deputatul Denis Ulanov care e membru al Biroului Permanent și să-l rog să semneze cerere pentru a ne convoca și discuta cu MAI și SIS despre situați delicată. Nu pot da de el și presupun că doar din cauza înțelegerilor recente dintre Dodon și Șor în contextul prezidențialelor pentru unul și tergiversării unor dosare pentru altul”, a scris Plîngău pe pagina sa de Facebook.