Președintele Igor Dodon recunoaște că încalcă flagrant deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP). Este vorba despre punctele 8 și 9 a deciziei CNESP din 28 septembrie 2020.

Președintele care candidează la alegerile din 1 noiembrie pentru un nou mandat susține că zilnic are întrevederi cu alegătorii. În cadrul live-ului, Igor Dodon răspunde, președintele a fost întrebat de ce nu merge la dezbaterile electorale televizate?.

„Eu nu am timp să merg la dezbateri și am să vă explic de ce. Noi preferăm să avem dialog cu cetățenii. Zilnic am câte 10-12 întrevederi electorale... la care participă, bine limita este de 50 dar dacă vin 70 sau 170, 200 de oameni, vin foarte mulți oameni”, a precizat președintele.