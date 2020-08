Igor Dodon a avut o întrevedere astăzi la Moscova cu șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu R. Moldova, Dmitrii Kozak. Anunțul a fost făcut de către Dodon pe pagina sa de Facebook.

„În mod special, am abordat subiectul privind reluarea negocierilor pentru acordarea creditului rus în mărime de 200 milioane de euro pentru susținerea agenților economici și a populației Republicii Moldova în această perioadă dificilă. Am convenit ca în zilele următoare, să se desfășoare prima rundă de negocieri dintre reprezentanții Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse”, scrie Dodon pe Facebook.

Dodon susține că a remarcat o dinamică bună a exporturilor mărfurilor moldovenești pe piața rusă, „după ce Guvernul Federației Ruse a prelungit termenul importului fără taxe vamale pentru un șir de mărfuri agroindustriale importante, ceea ce oferă producătorilor noștri posibilitatea de a face economii substanțiale”.

„În acest context, am discutat cu partea rusă problema legată de acordarea autorizațiilor pentru tranzitarea mărfurilor moldovenești pe teritoriul Ucrainei pentru a fi exportate în Rusia. Organele de resort au primit indicația de a soluționa această problemă în cel mai scurt timp posibil, în condiții reciproc avantajoase. De asemenea, am convenit cu Dmitri Kozak ca în timpul apropiat, să fie examinată posibilitatea de a acorda țării noastre din partea rusă a ajutorului umanitar gratuit, sub formă de motorină (cîteva zeci de mii de tone), pentru susținerea producătorilor agricoli din Republica Moldova, care au fost cel mai mult afectați de seceta îndelungată”, mai susține Dodon.