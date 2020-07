Dacă actualul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon va câștiga încă un mandat prezidențial în urma scrutinului din toamna acestui an, atunci relația dintre acesta și fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la normal. Declarații în acest sens au fost făcute de către fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza, notează IPN.

Referitor la expulzarea lui Vladimir Plahotniuc din SUA și extrădarea în Republica Moldova, Ion Sturza susține că acest lucru s-ar putea întâmpla numai în cazul în care Procuratura Generală va trimite în SUA dovezi incontestabile, nu doar informații.

„Sunt avocați specializați care apără dictatori, corupți și așa mai departe. Problema nu este la Washington, problema este la Chișinău. La Chișinău trebuie să se facă un dosar credibil, beton. Dacă ei vor trimite dosare cusute cu ață sau care se bazează pe informații nu pe probe, așa cum ne place nouă la Chișinău să facem, dosare pe informații, nu pe probe, în America nu va ține. În America au fost eliberați teroriști, eliberați escroci de prima mănă din simplul motiv că judecătorul nu a acceptat informații, ei au nevoie de probe”, a declarat Ion Sturza în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.



În opinia lui Ion Sturza, Vlad Plahotniuc va fi extrădat atunci când din Republica Moldova vor veni argumente serioase, construite în conformitate cu legislația internațională și cu legea americană. Astfel, atât timp cat aceste probe nu vor fi concludente și nu vor fi bazate pe dovezi, va fi mai complicată extrădarea acestuia.



„Așteptam mai mult că americanii îl vor expulza într-un final pe Vlad Plahotniuc din Statele Unite. El are dreptul să plece în orice țară a lumii, unde va fi primit”, a precizat fostul premier.



Ion Sturza este de părerea că cea mai mare problemă a omului de afaceri Vlad Plahotniuc este faptul că a rămas izolat și fără activități. „El stă acolo fără mare activități într-o incertitudine pentru el, care doarme două ore pe noapte. El are niște probleme cunoscute de sănătate care îi permit să doarmă două ore pe noapte. Vă imaginați, acesta trebuie să activeze, are o necesitate permanentă de intrigi, de discuții, de implicare. Eu cred că aceasta este cea mai mare problemă pentru el să fie izolat într-un paradis”, a spus fostul premier.