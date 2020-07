Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, susține că inițiativa lui Igor Dodon de a crea o comisie pentru reforma constituțională este o simplă acțiune de publicitate electorală și o încercare de a arunca praf în ochi cetățenilor pentru ca ei să nu vorbească de sărăcie sau situația social-economică dezastruoasă din stat.

Solicitat de reporterii Deschide.MD să comenteze intenția lui Dodon de a modifica mai multe prevederi din Legea Supremă, fostul șef de stat a menționat că problema constă nu în prevederile Constituției, dar în faptul că demnitarii, inclusiv Igor Dodon, nu le execută.

„Anul trecut eu am spus că este nevoie nu de o nouă Constituției, dar să executăm cerințele actualei Constituții. Am adus exemplul mai multor țări în care Legea Spupremă trăiește, fiind elaborată sute de ani în urmă, și aceste țări au succese pe toate dimensiunile și nu are nevoie de o constituție nouă. Modificări, desigur, pot fi făcute, pentru că viața nu stă pe loc, dar noi nu avem nevoie categoric de o nouă Constituție. Republica Moldova are nevoie ca președinții și toți ceilalți demnitari să execute prevederile Constituției, pentru că ei depun jurământul și pun mâna pe Constituție și jură să respecte Constituția și legile țării. Ei sunt responsabili de executarea prevederilor Constituției, dar, cu părere de rău acest lucru nu se întâmplă”, ne-a declarat el.