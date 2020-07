Într-o postare pe o reţea de socializare, deputatul PSRM, Grigore Novac, a scris că „Veronica Roşca nu ar fi indicat în declaraţia de avere şi interese un automobil, un apartament, proprietăţi înstrăinate, dar şi faptul că deţine o companie, la care este şi administrator”.

Potrivit lui Novac, acest lucru ar încălca statutul de deputat. „La fel, nu a declarat conform legii faptul că are credit de la o bancă comercială. Deputaţii „curaţi” de la PAS sunt, de fapt, curat-murdari!”, a scris Grigore Novac pe Facebook.

Contactată de Moldova 1, Veronica Roşca infirmă acuzaţiile şi spune că nu are nimic de ascuns.

„Toate bunurile şi declaraţiile mele sunt în declaraţia pentru 2019, absolut tot transparent am făcut. Plus la aceasta, până la calitatea de deputat nu am fost niciodată funcţionar public, nu am avut absolut nimic de ascuns. Soţul activează în domeniul privat”, a declarat deputata PAS, Veronica Roşca.