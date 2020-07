Procuratura Generala a pornit un proces penal la 20 iulie curent în care este vizat președintele raionului Dubăsari, Grigore Filipov, tot el și cumătrul lui Igor Dodon. Astfel, Procuratura va investiga acțiunile și inacțiunile lui Filipov în cazul instalării celor 37 de posturi ilegale de separatiștii de la Tiraspol, dar și alte ilegalități pe care le-ar fi comis cumătrul lui Dodon. Anunțul a fost făcut de către deputata Platformei DA, Stela Macari, pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi am fost informată că Procuratura Generală a examinat primul meu denunț privind acțiunile/inacțiunile lui Grigore Filipov în exercitarea atribuțiilor funcționale, astfel circumstanțele cazului urmează a fi examinate în cadrul unui proces penal pornit la 20 iulie curent. Acest răspuns vine imediat după vizita efectuată în raionul Dubăsari, unde oamenii m-au întrebat despre soarta Denunțului depus la 07 iulie în privința președintelui raionului Dubăsari, Grigore Filipov. Amintesc că prin acesta am reclamat mai multe ilegalități comise de către Filipov, dar mai ales inacțiunile sale in cotextul instalării celor 37 posturi militare nelegitime”, scrie Stela Macari.