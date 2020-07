Primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, îi acuză pe ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, și pe șeful-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Artur Gumeniuc, de complicitate la fabricarea dosarului său din Federația Rusă. Usatîi afirmă că cei doi, contrar legii, au expediat la Moscova copiile documentelor sale. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a mai spus că în Rusia mai multe persoane au depus depoziții false împotriva sa, între aceștia fiind și Grigore Karamalak, alias „Bulgaru”.

„Cei care mi-au deschis dosarul în Rusia au luat unii criminali, pe care i-a îndemnat să spună că am legătură cu „laudromatul” rusesc. Eu am răspuns de la Interpol că am dreptul să călătoresc în toate țările civilizate”, a mai spus Usatîi.