Lidera PAS, Maia Sandu, este sigură că actualul șef al statului, Igor Dodon, nu va ieși învingător din primul tur al agerilor prezidențiale. Sandu spune că la momentul actual „Dodon se rostogolește la vale ca roșia care s-a rupt de pe curpăn, în situația în care guvernul lui este atât de slab”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

Maia Sandu a fost întrebată de moderatorul emisiunii dacă vrea să lase ca Guvernul condus de Ion Chicu să desfășoare alegerile prezidențiale, drept răspuns lidera PAS a spus că: „Noi nu vrem să-l lăsăm, nu avem încredere că acest guvern va organiza alegeri libere și corecte, din potrivă. Avem mari îngrijorări, dar asta este realitatea. Nu depinde doar de noi, depinde și de alții, vom vedea”.

Jurnalistul Vitalie Călugăreanu a mai întrebat-o pe Maia Sandu dacă se va confrunta în această campanie electorală cu Andrei Năstase și cu ce va veni diferit ea, față de contracandidatul ei, Andrei Năstase.

„Nu, eu nu o să mă confrunt cu nimeni de pe centru-dreapta. Dacă o să candidăm o să fim candidați, dar o să ne confruntăm cu Igor Dodon, pentru că el este pericolul pentru această țară. O să avem o campanie corectă cu candidații de pe eșchierul european. Fiecare o să venim cu programul nostru în campanie. Există și niște diferențe între noi, bineînțeles! În campanie o să venim fiecare cu programul lui pentru țară, iar oamenii vor alege”, a declarat Maia Sandu.

Referitor la înaintarea unui candidat comun din parta Platfomei Demnitate și Adevăr și a Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a dat de înțeles că această variantă este deja exclusă, deoarece încă din iarnă, atunci când s-au purtat discuții între Platforma „DA” și PAS, nu se venea cu nume concrete.

„Noi am avut discuții în iarnă atunci când Plaftorma DA zicea, am discutat împreună cu mai multe forțe politice, dar discuția nu avansa, nu auzeam nume concrete. În martie domnul Năstase și-a anunțat candidatura. Apoi și-au mai anunțat intenția de a candida domnul Chirtoacă, domnul Țâcu. Noi am luat o decizie abia săptămâna trecută!”, a spus Sandu.

Maia Sandu se arată ferm convinsă că Igor Dodon nu va câștiga alegerile prezidențiale din primul tur.

„Nu există așa ceva. Nici într-un caz. Nu există niciun risc ca Dodon să câștige din primul tur. Dodon se rostogolește la vale ca roșia care s-a rupt de pe curpăn, în situația în care guvernul lui este atât de slab. Oamenii și-au dat seama că Dodon este și corupt, și mincinos, și incopentent. Scade în sondaje și în preferințele oamenilor. (...)Lui Dodon i-a ajuns un mandat, nici pe ăsta nu l-a meritat”, a conchis Maia Sandu.

