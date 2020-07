Reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr au avut trei întrevederi cu liderul Partidului Democrat din Moldova Pavel Filip și o întâlnire cu președintele de onoare al PDM Dumitru Diacov în contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de către Ion Chicu. Declarații în acest sens au fost făcute de către vicepreședintele Platformei DA Alexandru Slusari.

„Vă spun sincer, vă împărtășesc poate în premieră, a fost dificil de discutat. Parcă eram de pe planete diferite. Am vorbit constructiv, dar abordările au fost diferite. Cumva mă uitam în ochii domnului Dimitri Gheorghevici (Dumitru diacov – n.r.) și înțelegeam că ne va fi foarte greu”, a declarat Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV.



La rândul său, Dumitru Diacov susține că problema moțiunii de cenzură ține de faptul că partidele nu s-au așezat la masa de discuție.



„Fiecare are planurile lui, fiecare are pretențiile lui și așa mai departe. Frumoasă poveste că Platforma DA și-a asumat răspunderea și este gata până seară să dea un guvern, era o poveste frumoasă pentru Platforma DA”, a declarat Dumitru Diacov.



Alexandru Slusari a menționat că, în urma întrevederilor, se poate deduce că PDM ar avea angajamente și aranjamente cu președintele țării Igor Dodon.