Deputatul Platformei DA Alexandru Slusari a cerut informații suplimentare de la Procuratura Anticorupție și Agenția Proprietăți Publice despre privatizarea Casei Presei, dosarul penal pornit pe acest caz dar și implicarea democratului Pavel Filip. Solicitarea lui Slusari vine după ce ieri Deschide.MD a scris că CNA a cerut procuroridlor anticorupție încetarea urmăririi penale în dosarul privind pivatizarea Casa Presei

„Recent am rămas perplex de informația din presă precum că CNA, controlat de omul lui Dodon, propune clasarea dosarului penal pe acest caz. Noi am fost informați anul trecut că dosarul este instrumentat de Procuratura Anticorupție. La fel, am auzit zvonuri că privatizarea acestor obiecte, efectuată cu grave încalcări, a fost anulată, ceea ce oricum nu exonerează pe cei implicați de la răspunderea penală. Informația cu clasarea dosarului a apărut imediat după respingerea moțiunii de cenzură”, scrie Slusari pe Facebook.