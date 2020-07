Deputații Platformei DA împreună cu liderul formațiunii, Andrei Năstase, au făcut totalurile sesiunii de primăvara-vară a Parlamentului Republicii Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase și-a exprimat regretul pentru faptul că majoritatea parlamentară a decis încheierea subită a activității legislative din motive strict electorale și că o parte importantă din propunerile Platformei DA au fost ignorate de majoritatea parlamentară.

Totodată, acesta a anunțat că fracțiunea Platformei DA a fost cea mai activă nu doar în această sesiune, ci și de la începutul mandatului său, informând că de la începutul legislaturii fracțiunea Platformei DA a elaborat și înaintat 87 de proiecte de lege, iar în această sesiune – 53, depășind net toate celelalte fracțiuni. Pe perioada sesiunii care s-a încheiat, practic, toate inițiativele fracțiunii au fost îndreptate spre soluționarea provocărilor extrem de dure cu care au fost nevoiți să se confrunte cetățenii R.Moldova pe dimensiunea tuturor sferelor social-economice.

Totuși, spune Năstase, este regretabil că „Platforma DA s-a adresat de multiple ori guvernării pentru consolidarea eforturile în vederea depășirii crizelor prin consens politic și social, aceasta a ignorat majoritatea soluțiilor propuse de Platforma DA și fiind incapabilă să gestioneze situația, a adus țara în pragul unui dezastru amplificat de izolarea internațională care se extinde pe zi ce trece”. Dar nu despre ineficiența guvernării vom vorbi astăzi, tot ce ține de acest subiect regăsiți în textul Moțiunii de Cenzură care nu a trecut în Parlament doar la 4 voturi diferență și, sunt sigur, nu este de departe, ultima.

Liderul Platformei DA a enumerat inițiativele legislative ale Platformei DA promovate în Parlament:

- asigurarea pensiei de urmaș în urma decesului întreținătorului angajat în sistemul medical infectat în condițiile luptei cu pandemia Covid-19;

- asigurarea TUTUROR veteranilor de război, indiferent dacă sunt sau nu angajați în câmpul muncii cu polițele medicale gratuite;

- alocarea a 100 mln lei pentru agricultorii afectați de secetă.

De asemenea, grație inițiativei Platformei DA a fost votat în Parlament proiectul creării subzonei economice libere pentru satele noastre din raionul Dubăsari.

Năstase a reiterat faptul că toată echipa Platformei DA, experții noștri, deputații noștri, am fost deschiși spre conlucrare cu guvernul actual pentru a găsi cele mai bune soluții de depășire a crizei, dar coaliția PSRM-PD a blocat inițiativele legislative ale Platformei DA, chiar dacă toate, fără excepție, au fost argumentate financiar.

Acesta a amintit și de faptul că fracțiunea Platformei DA a propus plenului să ia atitudine față de ilegalitățile comise de regimul separatist de la Tiraspol, care, profitând de criza pandemică, a instituit posturi de control și a instalat baricade artificiale în zona aflată sub jurisdicția Chișinăului, încălcând flagrant dreptul la libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova, locuitori ai satelor de pe platoul Cocieri și unor localități adiacente.

Nu în ultimul rând, datorită deputaților Platformei DA, amenzile stabilite abuziv pentru perioada stării de urgență au fost readuse la principiile proporționalității inclusiv în raport cu salariul minim și mediu pe economie.

Cu toate acestea, există o listă a inițiativelor legislative ale Platformei DA care nu au fost susținute de majoritatea PSRM-PD, dar ar fi contribuit esențial la asanarea climatului în care ar fi accesat o nouă dimensiune statul de drept.

Rezumatul prezentat de Platforma DA nu reflectă întreaga listă. Deputații deasemenea au intervenit prin zeci de declarații menite să determine guvernarea să ia măsuri urgente pe domenii afectate cel mai mult de pandemie și cataclismele naturale, situația medicilor, a tuturor angajaților din sistemul de sănătate aflați în prima linie, antreprenorilor, agricultorilor etc, și, desigur, au înaintat initiațiva de a crea o comisie de anchetă privind faptele de corupție și îmbogățire ilicită a lui Dodon și multe altele.

„Singurul lucru pe care aș insista să-l remarc este că pentru echipa Platformei DA vorbele întotdeauna generează fapte și dacă am fi avut șansa să implementăm toate proiectele de lege amintite, dar și cele despre care nu am vorbit, Republica Moldova ar fi arătat altfel. Oamenii ar fi fost mai optimiști pentru că nu ar fi fost supuși într-un mod dezolant riscurilor pandemice și sărăciei, izolarea internațională nu ne-ar fi amenințat, iar economia ar fi fost mai relaxată și mult mai departe de un eventual faliment. Dar, nimic nu e imposibil, ne așteaptă noi lupte și suntem pregătiți să le facem față, așa cum am făcut-o mereu, indiferent de dificultăți. Dispunem de strategii, forțe și expertiză pentru a le implementa și nu vom renunța la ideea care ne unește pe toți sub același steag – noi vom continua să construim o țară în care să vrei să trăiești!”, a mai adpugat Năstase.