Ieri, la Criuleni, a avut loc Conferința Organizației Teritoriale a PLDM. La eveniment au participat peste treizeci de delegați desemnați de organizațiile primare din raion. Conducerea centrală a partidului a fost reprezentată de vicepreședintele Iulian David, secretarul general Alexandru Fetescu și juristul PLDM Sergiu Suharenco. În calitate de invitat special, la lucrările Conferinței a fost prezent fondatorul partidului, Vlad Filat. În cuvântul său de salut, ex-premierul Filat a adus mulțumiri celor prezenți, dar și tuturor membrilor PLDM care au rămas pe poziții, în pofida presiunilor enorme ce s-au făcut asupra lor în ultimii cinci ani.

“Am permis prea multe, ne-au lovit pe nedrept și nu am răspuns pe măsură. Ținta nu am fost doar eu, ținta a fost PLDM. Da, ne-au exclus de la guvernare, m-au băgat la pușcărie, dar, politic, nu ne-au învins niciodată. Cred profund că PLDM are capacitatea de a redeveni un actor politic de referință. În acest sens, scrutinul prezidențial din toamnă poate fi un exercițiu electoral important, însă alegerile parlamentare anticipate vor fi un exercițiu electoral de-a dreptul vital”, a spus Vlad Filat.

Delegații l-au reales pe Ghenadie Cazacu în funcția de președinte al OT Criuleni și au aprobat componența Consiliului Politic Teritorial. De asemenea, în cadrul Conferinței au fost desemnați delegații din partea Organizației Teritoriale Criuleni la Congresul al IX-lea Extraordinar al PLDM, care va avea loc pe data de 16 august 2020.