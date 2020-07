Deputatul independent și liderul Partidului Popular, Alexandr Oleinic, anunță că este de acord cu unele expuneri ce se regăsesc în proiectul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, înaintat astăzi de fracțiunile Platforma DA și PAS, însă, susține el, dacă deputații doresc să schimbe lucrurile în R.Moldova, atunci e nevoie de un „dialog constructiv” dintre forțele parlamentare.

„To be, or not to be, that is the question... scria Shakespeare, punându-ne o întrebare la care încă nimeni nu a găsit un răspuns răspicat. Noi, reieșind din realitățile noastre, o modificăm, un pic - când dăm jos și cu cine punem sus?... Din tot ce s-a citit de la tribuna centrală, cu unele expuneri sunt de acord. Trebuie să recunoaștem – în unele domenii chiar au eșuat... Și sunt necesare schimbări, găsite măsuri de soluționare a problemelor, etc. Dar ACUM alta este problema – dacă-l dăm jos acest Guvern, cu cine-l schimbăm? Mai mult, cu cine-l votăm, dacă chiar și semnatarii nu acceptă susținerea unor fracțiuni/grupuri parlamentare...”, a scris el.