PAS va semna astăzi moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Anunțul a fost făcut de către Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă.

„Este clar pentru toți că acest Guvern trebuie să cadă. Noi am făcut tot ce am putut ca acest lucru să se întâmple. Ieri, am mai avut o discuție cu reprezentanți ai PDM în încercarea de a-i convinge să participe la votarea demiterii Guvenrului ca să se asigure numărul necesar de voturi. Din păcate, ei au reiterat poziția anterioară că nu va participa la acest vot. Înțelegem că PSRM își dorește încheierea sesiunii parlamentare înainte de termen. Dodon vrea să închidă Parlamentul. Fracțiunea PAS va semna astăzi moțiunea Platformei DA împotriva Guvernului în speranța că PD își va revedea poziția și va sprijini demiterea acestui Guvern, față de care are pretenții. Indiferent care va fi soarta acestei moțiuni, noi o să ne apărăm dreptul la o conducere normala și la alegeri corecte”, a declarat Maia Sandu.