Pavel Filip și Maia Sandu au avut aseară o întrevedere și un schimb de opinii despre situația politică din R.Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de liderul Partidului Democrat pe pagina sa de Facebook.

„Am vorbit despre modul în care este guvernată țara și despre felul în care pot fi îmbunătățite lucrurile. Cred în continuare că schimbarea nu poate fi făcută cu ajutorul unor deputați corupți, care au fost scoși ilegal și cu bani grei din PDM de hoții de miliarde. Am comunicat acest lucru și în cadrul întrevederii”, a mențonat Filip.

Liderul PDM susține că nu vede cum Partidul Democrat „sau alte partide sănătoase” s-ar așeza la masa de discuții cu cei care „au plătit milioane de dolari ca să cumpere deputați”.

„Nu văd cum PDM sau alte partide sănătoase ar putea discuta cu cei care, pentru sacii cu bani, și-au trădat alegătorii și echipa. Nu văd cum PDM sau alte partide sănătoase ar da mâna cu cei care sunt implicați în furtul miliardului, afacerea cu Aeroportul, corupția politică. Am reiterat angajamentul PAS și PPPDA de a nu vota un Guvern alături de traseiști și am menționat, o dată în plus, că demiterea guvernului și instalarea unui alt executiv nu este scopul final, ci doar mijloacele prin care se dorește a crea haos și instabilitate”, precizează el.