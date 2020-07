Igor Dodon își dorește o coaliție largă în Parlament constituită din PSRM-PAS-PD și Platforma DA. Acesta a declarat că în cazul unei asemenea coaliții ar fi posibile și remanieri în Guvern, pentru intrarea Platformei DA și PAS la guvernare. Declarațiile au fost făcute de către Igor Dodon astăzi în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”.

Respectiva coaliție largă Dodon și-o dorește în condițiile în care acest Legislativ nu mai reprezintă votul cetățenilor și din motiv că în următoarele 9 luni nu sunt posibile alegeri parlamentare.

„Eu cred că Moldova are nevoie acum de o coaliție largă: PD, PSRM, PAS și PD, într-o formă de acest tip e posibil. Acum o lună când am propus Maia Sandu a sărit într-o roată când a auzit. Stați un pic, analizați, gândiți-vă, nu vă agitați deodată. Nu e vorba de coaliție, dar de o discuție în format larg. Ne înțelegem că mergem la alegeri ca să scăpăm de bandiții din Parlament. (...) Nu văd cum să fie schimbată structura Guvernului, doar dacă facem o coaliție largă – PSRM – PDM și partidele din ACUM. Dar eu am văzut că ei sunt gata să semneze moțiunea Platformei DA. Vreau să văd semnătura Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase alături de cea a lui Șor, Candu, Plahotniuc”, a declarat Dodon.