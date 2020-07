Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va semna moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu, care va fi propusă săptămâna viitoare de Platforma „DA”. Declarația a fost făcută astăzi de liderul fracțiunii PAS, Igor Grosu, notează Ziarul National.

Grosu a menționat că a făcut un schimb de opinii cu liderul fracțiunii Platformei „DA”, Alexandru Slusari, care a anunțat că săptămâna viitoare va fi înregistrată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu.

„Noi am făcut un schimb de opinii și am zis că rămâne varianta aceasta în picioare (de demitere a Guvernului Chicu n.r.). Trebuie să ne asigurăm că avem voturile necesare pentru a da jos Guvernul Chicu și pentru a numi un nou guvern. Opțiunea de a-l da pe Chicu jos este în picioare. El singur a spus... Din prestațiile sale am văzut că deja bate în retragere, își concediază angajații... Chipurile pleacă singuri, dar ei încep să părăsească corabia”, a subliniat Grosu.