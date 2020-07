Parlamentul a respins inițiativa Platformei DA privind audierea vicepremierului pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, în legătură cu instalarea în Zona de Securitate a posturilor ilegale de autoritățile separatiste de la Tiraspol.

Inițiativa a fost susținută de numai 37 de deputați din cei peste 80 prezenți la ședință.

„În Zona de Securitate a R. Moldova se întâmplă lucruri grave. Separatiștii transnistreni ocupă teritoriile lejer sau sunt oferite de către Igor Dodon. Au apărut posturi ilegale 37 sau 40. Ieri am primit informația că au apărut grupuri mobile ale armatei transnistrene în zona Copanca, Hagimus, Fârlădeni și Talmaza din Ștefan Vodă”, a declarat deputatul PSRM, Chiril Moțpan.

În replică, deputatul PDM, Alexandru Jizdan a declarat că afirmațiile lui Moțpan sunt populisme.

„Eu am verificat problema Copanca, am fost la fața locului, m-am documentat și o să merg și astăzi în teritoriu, vă invit să mergeți cu mine, domnule Moțpan. Nu veniți aici cu populisme, aveți o singură declarație până astăzi. Am ieși și eu și doamna Lesnic în briefing și nu strigați atâta în Parlament că sunteți cel mai patriot”, a declarat Alexandru Jizdan.