Andrian Candu anunță că va avea ocazie să discute cu Ștefan Gațcan după ce acesta s-a „răzgândit” și a revenit în sala de ședințe a Parlamentului.

„Noi nu am vorbit cu dumnealui. Sigur că vom discuta colegial atunci când vom reveni în sala plenului. Am văzut că și-a schimbat locul și stă alături de alți colegi, în alt sector. Am văzut și postarea dumnealui în care anunță că toate deciziile pe care le-a luat până acum au fost decizii asumate, că este derutat și va continua activitatea sa legislativă... Noi, cu alți colegi din Parlament vom discuta, vom avea ocazii, ca să înțelegem ce s-a întâmplat în perioada unei săptămâni când a dispărut din vizorul public și, în general, toată această plecare misterioasă și tot ce s-a întâmplat în ziua de 1 iulie”, a declarat el în cadrul unui briefing de presă.