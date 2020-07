Deputatul Ștefan Gațcan a revenit astăzi în Parlament pentru a asigura cvorul coaliției PDM-PSRM. La scurt timp după începerea ședinței parlamentare acesta a postat și un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Acesta scrie că „a trecut și trece printr-o perioadă tulburată, generată de anumite decizii politice pe care le-a luat”. Deputatul subliniază că nu are experiența în a înțelege anumite jocuri politice, însă și-a dat seama că activitatea Parlamentului este blocată anume când guvernul trebuia să vină cu majorări de salarii pentru medici.

„Nu este un secret pentru nimeni că sunt un începător în politică, nu am experiență în a înțelege anumite jocuri politice care se fac și asta poate mă face vulnerabil inclusiv la anumite greșeli. În același timp, cei care mă cunosc ca om știu că mi-am dedicat toată viața profesională pentru a face bine oamenilor. Asta e ceea ce am dorit să fac și venind în Parlament, asta e ceea ce voi face și mai departe în toate activitățile mele. M-am prins într-un joc politic și în momentul când am înțeles că retragerea mea este folosită pentru a fi blocată activitatea Parlamentului, am decis că acest lucru nu este admisibil. Mai cu seamă că activitatea era blocată tocmai când trebuia să vină Guvernul cu majorarea de salarii pentru colegii mei medici, pentru pensionari, pentru agricultori și alte categorii de cetățeni”, scrie Gațcan.