Vicepreședintele Platformei DA, Igor Munteanu, se întreabă dacă este anti-haos sau manipulare discursul celor care contestă oferta Platformei DA pentru un nou guvern asumat pe deplin. Potrivit parlamentarului, unor dintre cei care se declară „adversarii haosului”, de fapt, „le tremură vocea” la ideea de guvern nou în R.Moldova, care ar înlocui actualul Executiv, în corespundere cu oferta făcută în iunie de Platforma DA.

„Acești influenceri susțin de fapt guvernarea lui Dodon și tolerează bazaconiile făcute de Ion Chicu, în opinia lor „răul cel mic”. Pentru că de aia, știți voi. Un nou guvern ar însemna haos, spun ei, iar ceea ce avem azi la guvernare ar fi unul fel de „armonie universală”, în opinia lor de fini specialiști în toate. Numai că cetățenii RM nu prea gustă asemenea indulgență suspectă față de PSRM, care denotă mult cinism și superficialitate. Să inserăm în acest context de „armonie” și faptul că anumiți deputați au fost sechestrați recent chiar în clădirea legislativului de la Chișinău și impuși să citească texte dictate de gardienii lor. În acest context viciat de grave derapaje democratice, actualul șef de stat I.Dodon promite regimului separatist de la Tiraspol moșii și localități, de parcă și-ar împrumuta grebla vecinului, în ciuda faptului că populația acestor localități au luptat cu arma în mână să facă parte din RM în 1992 și nu sub cizma unei armate de ocupație. Tot în această armonie, RM își numără azi victimele celei mai dezastruoase guvernări în domeniul sănătății - 18.000 persoane infectate, 603 decese și 390 cazuri grave de Covid19, pe care, posibil, finuții comentatori, îi scot din peisajul analizei de context. În acest sistem, guvernul vrea să-i oblige pe medici să revină la muncă, ca pe niște militari în termen, crezând astfel că situația ieșită de sub control nu poate fi rezolvată cu mijloace civile. Tot sub acest guvern s-au luat cele mai aberante decizii de răspuns la criza economică, în urma cărora, companiile private au rămas pe drumuri, are loc falimentarea în masă a IMMurilor, prioritatea guvernului fiind clientela politică. Asta-i „răul cel mic”? Oare?”, a menționat Munteanu.