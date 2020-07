Republica Moldova sub regimul socialist a pierdut încet și sigur bătălia de a deveni un stat de drept în care legea, măcar aparent, să funcționeze. Dacă până la epopeea deputatului Ștefan Gațcan, Igor Dodon și PSRM-ul mai păstrau o aparență de partid democratic o dată cu tentativa acestuia de a părăsi majoritatea guvernamentală formațiunea socialiștilor și-a devoalat fără rezerve reala sa identitate: un partid autoritar, copie a modelului deja patentat de Putin în Rusia.

După modelul rusesc, Ștefan Gațcan a fost acuzat de trădare și prostituție politică iar deputații socialiști i-au dus coroane mortuare în fața porții, vechi obicei mafiot. Ce a urmat pare a fi decupat dintr-un film cu gangsteri în care pistoalele lucesc în soare iar amenințările la adresa deputatului Gațcan și a familiei sale curg pe bandă rulantă.

Realizând că simplele amenințări și semnale nu produc efect, socialiștii au trecut la sechestrarea în plină zi, în plin parlament a deputatului care a înțeles unde vrea PSRM să ducă Republica Moldova. Imaginile cu Ștefan Gațcan înconjurat de deputați socialiști sunt mai mult de cât elocvente și arată efectiv un act de răpire și presiune extremă asupra medicului.

Rezultatul în urma presiunilor și amenințărilor era unul previzibil: Ștefan Gațcan a renunțat la a mai părăsi PSRM-ul, își depune mandatul și pe motiv că s-ar teme pentru viața sa, deși nimeni în afară de socialiști nu l-a amenințat, a fost luat în custodie de către SPPS-ul controlat de Igor Dodon, noua armă de intimidare și control a președintelui.

Într-un timp foarte scurt, deputatul a făcut mai multe filmări din vie și câteva locații necunoscute (una fiind făcută unde sufla puternic briza mării), în care se vedea spaima acestuia iar masca părea nu să-l protejeze de Covid 19 dar să-i ascundă micile echimoze ”moștenire” a discuțiilor cu colegii socialiști.

Ștefan Gațcan își acoperă urmele în România

La 1 iulie întreaga presă anunța că deputatul demisionar, sub escorta SPPS, a părăsit Republica Moldova și a venit în România de unde ar fi anunțat, tot printr-un video că este bine, este cu familia și că are nevoie de „reabilitare psiho-emoțională”. Prezența SPPS-ului lângă Ștefan Gațcan este recunoscută și de Igor Dodon, care pe un ton de ” capo de tutti capi” anunță că parlamentarul ajutat să devină ”demisionar” este sub protecția instituțiilor statului la solicitarea acestuia.

În plus chiar Dodon a recunoscut amenințările și presiunile asupra lui Gațcan făcute de socialiști: „Stimați colegi din PSRM eu categoric nu agreez unele acțiuni pe care le-ați făcut, cum ar fi: coroane, familia... Sunt niște linii care nu trebuie trecute”.

După anunțul că Ștefan Gațcan este în România și presa din Republica Moldova și presa de dincolo de Prut au încercat să-l contacteze pe acesta și chiar să-l caute prin diferite locații turistice. Telefonul pe întreaga perioadă de la 1 la 7 iulie a fost deconectat dar acesta nu uita periodic să posteze diferite mesaje video în care confirma de zor că este bine și alături de familie. Abordat de colegii jurnaliști din Iași Gațcan a refuzat să răspundă întrebărilor lor declarând în fugă că este în România de câteva zile.

În fapt, Ștefan Gațcan a mințit deoarece doar a tranzitat România și cea mai mare parte a perioadei a petrecut-o în Bulgaria, un cunoscut fief al serviciilor secrete rusești, https://www.reporteris.ro/iasi/social/item/99370-%C8%99tefan-ga%C8%9Bcan-%E2%80%9Ea-fi-sau-a-nu-fi-%C3%AEn-rom%C3%A2nia.html. Conform jurnaliștilor din România în data de 6 iulie, în prima parte a zilei Gațcan a intrat din Bulgaria în România iar în seara aceleiași zile s-a cazat la hotelul Internațional din Iași, pentru a-și asigura expunerea în România. Cum până la Chișinău sunt maxim două ore de mers cu mașina cazarea pentru o noapte și o dimineață în Iași seamnă mai degrabă cu o acțiune gândită de a-și a acoperi urmele în Bulgaria.

Urmare a unei plângeri adresată de către Victor Gurău poliției din Iași în care se preciza că deputatul moldovean ar fi fost sechestrat de o grupare criminalăhttps://www.zdg.md/stiri/doc-stefan-gatcan-se-afla-la-iasi-inspectoratul-de-politie-judetean-l-a-contactat-dupa-ce-politia-romana-a-fost-sesizata-privind-posibila-sechestrare-a-sa/, poliția din Iași a anchetat plângerea oferind un răspuns presei.

Dacă de jurnaliști a fugit, Ștefan Gațcan a fost extrem de cooperant cu poliția română foarte posibil și pentru că dorește să-și asigure un refugiu pentru vremuri de restriște în România singurul loc unde, conform propriilor declarații se simte sigur.

Deși, camera de hotel unde se cazase era rezervată pentru două zile, Ștefan Gațcan a părăsit Iașiul intepestiv ieri după amiază. De la intrarea în Republica Moldova acesta a fost din nou preluat cel mai probabil de către angajații SPPS care-l păzesc și în prezent la domiciliu.

Sursa foto: Protv.md Sursa foto: Protv.md Sursa foto: Protv.md

De ce a mințit Ștefan Gațcan că a stat în România și de ce a încercat să-și ascundă urmele prezenței în Bulgaria, dar, mai ales, cine l-a presat să facă aceste lucruri rămân deocamdată un mister. Cu toate acestea Ștefan Gațcan are acum șansa de a dovedi că nu este un laș, că totuși, și-a păstrat verticalitate de bărbat în ciuda presiunilor la care a fost supus. Are acum șansa să spună adevărul despre comportamentul mafiotic al PSRM și al oamenilor lui Dodon. Doar adevărul îl poate Ștefan Gațcan liber și doar adevărul îl poate ridica din genunchi și din umilința în care l-au aruncat socialiștii transformându-l într-un obiect de unică folosință.