Activele oficiale de rezervă au constituit, la sfârșitul lunii iunie, 3 193,55 mln dolari, în creștere cu 57,33 mln dolari comparativ cu sfârșitul lunii mai, când acestea au însumat 3 136,22 mln dolari, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale.

Potrivit BNM, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de: intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută de 37 mln de dolari, aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA – 19,71 mln dolari și înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale– 14,19 mln dolari etc.



Pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de: plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova – 8,58 mln dolari, plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova – 7,47 mln dolari, reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții în sumă de 1,08 mln dolari etc.