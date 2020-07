Deputatul fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) Igor Grosu susține că Guvernul Chicu insistă pe asumarea de răspundere pentru acel pachet de legi, votat zilele trecute în ședința Cabinetului de Miniștri, doar pentru că vrea să provoace intenționat căderea Executivului.

„Guvernul Dodon caută pretexte pentru a-și da demisia, simplu. Deci, ei vor să impingă toată această aventură cu asumarea, deși toată lumea le spne că „noi o să votăm lucrurile bune”. Vor să o împingă până la limită și sub acest pretext să spună că am făcut tot ce am putut și a găsit un motiv să-și dea rușinos demisia, după ce a adus țara asta într-o criză economică, pandemică și politică. Alte explicații eu nu am”, a menționat deputatul în cadrul unei emisiuni de la TV8.