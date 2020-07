În urma cazului Gațcan, Igor Dodon îndeamnă oponenții săi politici să nu se implice în familia sa politică, afirmând că însuși el are posibilitatea să atragă în PSRM deputați din alte fracțiuni, însă nu consideră normal acest lucru. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Președintele răspunde”.

Dodon a mai declarat că traseismul politic trebuie interzis prin modificarea Constituției.

„Eu nici la un partid nu m-am implicat să scot deputați, cu toate că am avut posibilitate și am posibilitate, dar n-o să fac niciodată acest lucru, eu nu sunt Plahotniuc. Dar voi vă implicați la noi. Eu la voi nu mă bag și nici voi nu vă băgați în familia noastră politică. Aceasta nu e amenințare, ocupați-vă de treburile voastre. (...) Dacă o să vă băgați o să vă dăm peste dinți”, a mai declarat Dodon.