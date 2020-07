Judecând strict din perspectiva unui „businessman”, pentru premierul Ion Chicu cetățenia României oferă multe posibilități și de aceea a hotărât să se folosească de această „oportunitate”. Declarația a fost făcută de Ion Chicu ieri în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de la postul de televiziune N4.

Chicu a relatat în cadrul emisiunii cum a obținut el cetățenia României.

„Am pe coridoarele puterii şase ani şi jumate, din 2005 până în 2009 patru ani şi acum din 2018 până în 2020, având deja 26 de ani de când am plecat de la facultate, restul 20 de ani am avut cumva activităţi, o perioadă îndelungată a fost legată de activităţi de bussiness, inclusiv cu România şi în România, la acea etapă, cred că a fost în 2001 am depus acea cerere, or în 2001 or în 2002 am obţinut cetăţenia română. Aceasta a fost cu 20 de ani în urmă. Erau activităţi care erau legate în perioada respectivă. Este clar că cetăţenia UE, dacă te gândeşti aşa ca businessman oferea multe posibilităţi şi am mers pe această oportunitate. Eu respect foarte mult statul român şi statul moldovenesc că aici e patria mea. Cu bătaie suntem, dar eu prefer să spun lucrurilor pe nume, dar eu atunci cât aveam, aveam o vârstă oarecare, bineînţeles, dar spun cum este", a declarat Ion Chicu.