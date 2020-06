Vicepreședintele Parlamentului și liderul fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari, anunță că a luat „act de poziția Procuraturii Generale, plină de manipulare”. Potrivit legiuitorului, decizia PG de a refuza audierile în Parlament pe anumite dosare, este una regretabilă.

„Mai am un gram de speranță că nu este Stoianoglo cel care a dictat acest comunicat. Platforma DA a specificat că nu poate obliga pe Procuror General să vină la audieri. Noi am lansat o invitație, considerând că forul suprem legislativ are dreptul să fie informat despre dosarele de rezonanță, pornite un an în urmă pe mai multe cazuri, care au avut loc într-un stat capturat”, a menționat Slusari.