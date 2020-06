Partidul Unității Naționale a organizat astăzi, 28 iunie 2020, un Flashmob în fața Monumentului în memoria victimelor deportărilor staliniste „Trenul durerii”, pentru a comemora cei 80 de ani de la ocupația sovietică a Basarabiei.

Deasemenea, PUN, a dat start campaniei „Săptămâna Memoriei” care se va desfășura în perioada 28 iunie – 6 iulie.

LISTA ACTIVITĂȚILOR PLANIFICATE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ:

✔️29 iunie 2020, ora 11:00, s. Nemțeni, raionul Hîncești;

✔️29 iunie 2020, ora 13:00, s. Tomai, raionul Leova;

✔️30 iunie 200, ora 11:00, mun. Soroca;

✔️30 iunie 2020, ora 13:00, s. Vărvăreuca, raionul Florești;

✔️01 iulie 2020, ora 11:00, memorialul de la Avdarma, UTA Găgăuzia;

✔️01 iulie 2020, ora 13:00, or. Taraclia;

✔️02 iulie 2020, ora 11:00, s. Micleușeni, raionul Strășeni;

✔️02 iulie 2020, ora 13:00, or. Călărași;

✔️03 iulie 2020, ora 11:00, or. Orhei, Cimitirul Eroilor;

✔️03 iulie 2020, ora 13:00, s. Tabăra, raionul Orhei;

✔️04 iulie 2020, ora 11:00, s. Tiganca, raionul Cantemir;

✔️04 iulie 2020, ora 13:00, s. Cania, raionul Cantemir;

✔️05 iulie 2020, ora 11:00, mun. Bălți;

✔️06 iulie 2020, ora 11:00, mun. Chișinău, Monumentul deportaților de la Gara Feroviară și Cimitirul Eroilor Români.