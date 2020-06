Igor Dodon vine cu o reacție la inițiativa legislativă semnată de patru deputați PSRM prin care s-a propus interzicerea utilizării în scopuri politice a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera și ciocanul). El spune că nu va semnea niciodată un astfel de document, iar cu deputații care au propus această inițiativă deja s-a „lămurit”.

Dodon a criticat activitarea deputaților săi, menționând că ei nu citesc documentele pe care le semnează.

„Ieri am discutat cu colegii care au semnat acest proiect de lege. Am vrut acum să spun un cuvânt urât. Chiar nu vă uitați ce semnați? Înțeleg că un ONG v-a transmis acest proiect și va rugat să-l semnați. Înțeleg că sunteți deputați la primul mandat, primul an. Dar citiți. Nu doar proiectul de lege, dar și nota informativă. În orice caz, acest proiect a fost retras ieri. Cu cei care au semnat documentul ne-am lămurit”, a punctat el.