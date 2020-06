Trebuie să ne pregătim pentru acţiuni impredictibile din partea Rusiei în Regiunea Extinsă a Mării Negre, ce se referă la teritoriile din R. Moldova, Georgia, Ucraina. De această opinie este expertul în securitate din Romania, Iulia Joja. care a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA că în aceste momente sunt destul de neclare interesele imediate ale Rusiei.

„Este vorba de lipsă de predictibilitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre, teritoriile din R. Moldova, Georgia, Ucraina, în contextul în care popularitatea preşedintelui Putin este la un nivel record de jos. Pentru a evalua ce intenţii are Rusia pentru spaţiul ex-sovietic şi teritoriile din acest spaţiu, asupra cărora în mod clar a arătat că are pretenţii de-a lungul timpului, trebuie să ne uităm şi la exerciţiul militar pe care îl planifică Rusia în septembrie anul curent. Dacă ne uităm exerciţiul militar antecedent al războiului ruso-georgian din 2008 şi exerciţiul militar din 2014, antecedent anexării Crimeii, au arătat clar care ar putea să fie intenţiile militare şi posibile acţiuni ale Rusiei în acest context. Trebuie să ne pregătim pentru acţiuni impredictibile din partea Rusiei aşa cum am mai văzut. Din punct de vedere militar trebuie să urmărim exerciţiile militare ale Rusiei din următoarele luni, în special, în special în contextul scăderii popularităţii lui Putin”, a menţionat expertul în securitate.

Iulia Joja a afirmat că în regiunea Mării Negre riscurile sunt în creştere, în contextul analizei insecurităţii regiunii.

„Dacă ne uităm la un nivel macro al întregului flanc transatlantic regiunea Mării Negre este la un nivel de insecuritate mult mai mare decât regiunea Mării Baltice. R. Moldova reprezintă într-adevăr un risc şi este bine că este punctat acest lucru în Strategia de apărare a României. Viziunea în R. Moldova cu referire la politica externă este destul de scindată, iar ruşii au jucat bine pentru a întoarce acest lucru împotriva cetăţenilor R. Moldova”, a spus expertul în securitate.

„Nu degeaba în Strategia de securitate a României s-a vorbit şi de R. Moldova, pe două paliere. În primul rând despre parcursul european al R. Moldova, sprijinul pe care îl acordă România în acest context. Şi a doua este cea de risc – este pomenit în acea strategie în cazul în care R. Moldova nimereşte total sub zona de influenţă a Rusiei, atunci R. Moldova poate fi folosită de Rusia pentru a destabiliza situaţia din regiune, pentru a stopa parcursul european şi poate fi folosită în jocurile regionale ale Rusiei împotriva României, Ucrainei, în general în zona Mării Negre şi regiunea transnistreană poate pune la dispoziţia Rusiei infrastructură, aeroport, cazări. Oricând Rusia poate face un cap de pod în transnistria şi după asta în R. Moldova. Să nu uităm că dacă PSRM câştigă alegerile şi R. Moldova devine socialistă şi pro-rusă, Parlamentul poate vota statut de bază militară permanentă pentru militari ruşi în stânga Nistrului”, susţine fostul ministru al Apărării, Anatol Şalaru.

El a opinat că cine subestimează Rusia este un orb sau naiv, din considerentul că Rusia este o ţară care nu respectă frontierele, angajamentele, acordurile internaţionale.

„Deşi R. Moldova este o ţară mică în această zonă, dar este cea mai vulnerabilă de la Marea Neagră la Marea Baltică şi prezintă un pericol foarte mare pentru ţările din jur, pentru România, pentru Ucraina, iar Putin nu va renunţa niciodată. Mai ales că Rusia niciodată nu a renunţat la vreun teritoriu şi nu şi-a retras niciodată armata decât doar atunci când a fost strânsă cu uşa foarte puternic. Planurile lui Putin sunt ca în această toamnă să se întâlnească cei cinci lideri ai ţărilor care au arme nucleare şi să îşi împartă zonele de influenţă, el vrea cumva să restabilească Rusia Imperiului Ţarist, probabil că aici intră şi Ucraina, şi Ţările Baltice, probabil şi R. Moldova. El nu mai are ce oferi nici lumii întregi, nici propriilor cetăţeni, are nevoie de un război să îşi crească raitingul”, a menţionat Anatol Şalaru.