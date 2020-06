Deputatul mai spune că „ținând cont de ce fel de justiție avem (sau, mai degrabă nu avem), nici nu știi până unde se poate ajunge cu dorința nesăbuită a unora de a controla totul în țara asta”.

„Din acest considerent, am sesizat Curtea Constituțională și am intrebat dacă, în sensul art.140 alin.(2) din Constituție, caracterul definitiv și nesusceptibil nici unei căi de atac al hotărârilor Curții Constituționale este incident doar asupra hotărârilor emise de către instanța de contencios constituțional în exercitarea atribuțiilor sale jurisdicționale sau acestuia i se circumscriu și hotărârile emise în exercitarea altor atribuții constituționale, cum ar fi aceea de alegere și/sau destituire a Președintelui Curții Constituționale. Mai simplu spus – am cerut Curții ca, printr-o hotărâre de interpretare, să mai spună o dată că actele Curții Constituționale, inclusiv cele care se referă la alegerea sau destituirea Președintelui Curții Constituționale, nu pot fi atacate în instanțele judecătorești”

Sper ca, ținând cont de circumstanțele concrete, Înalta Curte să ofere un răspuns în termen cât mai scurt. Or, acesta ar trebui să taie din elanul celor care încearcă cu tot dinadinsul, contrar Constituției, legilor acestei țări, recomandărilor Comisiei de la Veneția și practicii altor state (Ucraina), să preia cu ajutorul ”justiției” controlul asupra Curții Constituționale prin instalarea lui Vladimir Țurcan în fruntea acesteia”, conchide legiuitorul.