Vicepreședintele Platformei DA, Igor Munteanu, condamnă discursul lui Chicu la Summitul 6 al Partneriatului Estic și vine cu câteva precizări în care subliniază că a transmis un mesaj de nerecunoștință, inspirat de gândirea Rusiei. Astfel, Munteanu susține că viitorul guvern ar trebui să susțină ferm dezvoltarea practică a Parteneriatului Estic, transmite un comunicat al Platformei DA.

2. Posibil, PM nu vrea să știe că în relația cu partenerii săi din ”Parteneriatul Estic”, UE a adoptat politica ”more for more” („mai mult pentru mai mult”), ceea ce înseamnă că aceste state primesc beneficii în măsura în care își îndeplinesc angajamentele din Acordul de Asociere și atâta vreme cât avansează pe calea reformelor. Reformele sunt de fapt serii de adaptări structurale la normele, aquis-ul și instituțiile care funcționează în UE. În loc să cadă în „patima” filosofiei abstracte, actualul PM ar fi făcut mai bine „să impresioneze” UE cu realizările sale concrete, cu onorarea celor 8 condiții, indicate de Comitetul de asociere UE-RM la15 februarie, 2020, care ar fi permis UE să transmită RM tranșele 2 și 3 din susținerea macro-financiară de 100 mln euro. Acesta ar fi mesajul adecvat. În schimb, actualul PM „filosof” ghicește în stele soarta Parteneriatului Estic în stil hamletian: to be or not to be.