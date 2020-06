Ex-premierul Pavel Filip, președinte al Partidului Democrat (PDM), spune că a discutat recent cu Vlad Filat, un alt fost prim-ministru, la telefon. Filip nu a oferit prea detalii despre ce a fost acea convorbire telefonică, dar spune că acest lucru nu este unul ieșit din comun, or, cei doi se cunosc de foarte mulți ani.

„Am vorbit la telefon cu dumnealui (…). El nu are de ce să fie supărat pe mine și nici eu pe dânsul (…). Noi suntem cunscuți de foarte mulți ani, înainte de a veni eu în dimensiunea politică (…). Nu am comunicat în perioada cât a stat in detenție”, a apus Pavel Filip la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

Vlad Filat a fost eliberat din detenție în luna decembrie a anului trecut.

De precizat că Pavel Filip a fost ministru al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor în Guvernul condus de Vlad Filat.