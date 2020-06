La un an de la întâlnirea cu șeful statului, fetița se plânge că nimic nu s-a schimbat. Drumul este găurit, iar de teren de joacă nici pomină.

„Nimic nu s-a schimbat, chiar nimic, totul este așa cu a fost. Eu am așteptat un an să ne facă drumul, dar nu l-au făcut. Ce dorești să-i spui domnului Dodon? Să ne facă drumul, să nu ne împiedicăm, să nu ne lovim grav”, a spus Ruslana Manuilă.

Mama fetiței spune că fiica ei a așteptat cu sufletul la gură un drum bine asfaltat, însă s-a ales doar cu dezamăgiri.

„Cu părere de rău noi foarte mult am așteptat. Copilul mă tot întreabă când va fi drumul promis de președinte. El l-a împuternicit pe domnul Mizdrenco, să ia situația sub control, dar, cu părere de rău, am rămas doar cu promisiuni, glod, copiii umblă în ciubote. Copilul a cerut și un teren de joacă, dar după un an totul a rămas la fel. Dacă promit ceva, să îndeplinească. Noi suntem maturi și înțelegem că promit și nu fac, dar copiii sunt naivi și să nu mintă copiii”, a spus Maia Manuilă.