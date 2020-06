Președintele Igor Dodon ar fi știut că alegerile locale din Chișinău, în care Andrei Năstase a ieșit câștigător, vor fi anulate și juca de aceeași parte cu Vlad Plahotniuc. Într-o înregistrare audio, trimisă unor redacții pe poșta electronică, președintele Igor Dodon îi propune colegului său Ion Ceban (care a pierdut în fața lui Năstase alegerile din 2018) să conteste rezultatul alegerilor, însă dacă va fi declarat câștigător - să renunțe la mandat. Vocea care seamănă cu cea a președintelui Dodon mai spune la finalul discuției că „ei nu o să ia nicio decizie fără noi”, cu referire la democrații de la guvernare. Ion Ceban ar fi știut, potrivit înregistrării, cine sunt „ei”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon declară că în înregistrare nu sunt vocile celor doi și că este „un fals evident”.

UPDATE: Și primarul Ion Ceban a reacționat la înregistrarea audio. Acesta, la fel ca și Dodon, susține că înregistrarea este un fals.

Vocea care seamănă cu cea a președintelui Dodon: Auzi, dar noi nu am discutat încă o variantă. Dar dacă să anuleze alegerile, rezultatul lui Năstase... Tu ești declarat câștigător, dar tu refuzi mandatul, pentru că nu e corect. Ei, dacă fac proteste acum, se desumflă.

Vocea care seamănă cu cea a lui Ion Ceban: Mi se pare că acesta-i mare bardac.

Vocea care seamănă cu cea a președintelui Dodon: Și se numesc alegerile în decembrie... Care vor bardac, lasă să se ducă în alegeri.

Vocea care seamănă cu cea a lui Ion Ceban: Domnule președinte, nici nu știu. Nu e așa de simplu. Nu știu. Eu cred că și pentru ei este rău... La ai noștri le va fi vesel...

Vocea care seamănă cu cea a președintelui Dodon: Eu nu văd minusuri pentru noi, dacă facem pasul acesta. Tu ieși și spui că în cazul acesta eu declar că nu e corect. Pe noi presa o să ne întrebe: ce-i cu contestarea. Și eu am să spun, și tu o să spui că nu am cerut anularea alegerilor, dar am cerut constatarea încălcării.

Vocea care seamănă cu cea a lui Ion Ceban: Eu deja am spus că noi am recunoscut alegerile încă atunci... Noi nu înțelegem de ce guvernarea... Noi procerural-tehnic trebuia să facem lucrul acesta, pentru că nu o să înțeleagă ai noștri. E o contestație de ordin tehnic.

Vocea care seamănă cu cea a președintelui Dodon: Eu îți spun ca variant... pentru că ei pe el totuna nu-l dezumflă, nu-l dezumflă până la alegerile parlamentare.

Vocea care seamănă cu cea a lui Ion Ceban: Cum să vă spun, el amuș se îngloadă totalmente, asta e părerea mea.

Vocea care seamănă cu cea a președintelui Dodon: Nu davai, gândește-te. Ei nu o să ia vreo decizie fără noi. Dar gândește-te la asta.

Igor Dodon a reacționat într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De menționat că Andrei Năstase a câștigat alegerile locale din Chișinău în 2018, însă pe 19 iunie Judecătoria Chișinău a invalidat mandatul acestuia, deoarece a făcut un live pe Facebook în ziua alegerilor și îndemna oamenii să iasă la vot.

Sursa: ziarulnational