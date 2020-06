În contextul pandemiei, Republica Moldova poate fi o oportunitate de investiţii pentru întreprinderile italiene, crede Valeria Biagiotti, ambasadoarea Italiei în Republica Moldova. În această perioadă dificilă a pandemiei, unele întreprinderi italiene prezente aici, în Republica Moldova, au ales să-şi schimbe, să-şi reconvertească producerea. „Mesajul meu este, cu siguranţă, un mesaj de încurajare şi o invitaţie către antreprenorii italieni să continue să privească Republica Moldova şi să evalueze posibilitatea investiţiilor aici în ţară, în beneficiul reciproc al ambelor ţări”, a declarat diplomata într-un interviu din cadrul unei serii de interviuri tematice realizate cu ambasadori ai statelor membre ale UE, în cadrul Zilelor Europei, transmite IPN.

Ambasadoarea a menţionat că pe parcursul a trei ani de mandat în Republica Moldova a remarcat că relaţiile dintre Italia şi Moldova sunt „excelente în toate sectoarele”. „Când am ajuns aici, în 2017, nu-mi imaginam că legăturile dintre Italia şi Moldova erau atât de puternice şi înrădăcinate, iar astăzi, după al treilea an de mandat, sunt şi mai convinsă cât de specială este dinamica dintre ţările noastre. Intensitatea relaţiilor este cu siguranţă fructul acţiunilor instituţionale, dar şi meritul societăţii civile şi a implicării puternice a cetăţenilor italieni şi moldoveni precum şi rezultatul rolului activ şi propulsiv pe care aceştia îl joacă. Acest lucru se datorează în principal faptului că ţara noastră găzduieşte una dintre cele mai numeroase comunităţi de moldoveni din lume, dar şi prezenţei de rezidenţi şi antreprenori italieni care au ales să trăiască şi să muncească în Republica Moldova”, a remarcat ambasadoarea.



Întrebată ce domenii ale cooperării ar trebui să fie prioritare la momentul actual, aceasta a precizat că, în această perioada de criză, trebuie să se muncească pentru a se intensifica şi mai mult colaborarea dintre ţări, iar sectorul economic, în care relaţiile sunt deja destul de bune, are o maximă importanţă, având în vedere că Italia este unul din principalii parteneri economici ai Moldovei.



La capitolul schimb de mărfuri, Valeria Biagiotti a menţionat că există spaţiu pentru îmbunătăţirea relaţiilor şi a schimburilor comerciale între ţări. „O parte considerabilă a schimburilor comerciale ţine de importul şi reexportul de materiale şi produse care sunt parţial prelucrate în Republica Moldova, ceea ce denotă vitalitatea prezenţei industriale a Italiei în Republica Moldova. Un domeniu în care există încă mai mult spaţiu pentru îmbunătăţirea şi intensificarea schimburilor comerciale în ambele direcţii este sectorul agroalimentar şi vitivinicol. Acesta se referă bineînţeles şi la utilaje, ţinând cont că Italia este unul dintre cei mai mari producători de utilaje specializate din lume. Un al domeniu care poate fi dezvoltat şi mai mult, atunci când se va sfârşi această criză sanitară din întreaga lume, este cel al turismului, profitând şi de numărul mare de zboruri care conectează, în vremurile normale ţările noastre”, a spus ambasadoarea.



În privinţa domniilor care trebuie îmbunătăţite, Valeria Biagiotti a notat că Uniunea Europeană insistă pe două aspecte care vor duce la creşterea nivelului de integrare a Moldovei în familia europeană, fiind vorba de Reforma Justiţiei şi lupta cu corupţia, iar aplicarea standardelor internaţionale şi europene în aceste sectoare este crucială pentru a da un imbold decisiv integrării europene a Republicii Moldova.



Ambasadoarea a adăugat că UE este nu doar principalul partener economic al Moldovei, dar şi cel mai mare susţinător al acesteia, iar asistenţa europeană are drept scop îmbunătăţirea concretă a calităţii vieţii cetăţenilor moldoveni, consolidarea statului de drept şi garantarea unui climat favorabil pentru investiţii.