În timp ce Igor Dodon povestește despre interesul R.Moldova în consolidarea relațiilor bilaterale cu SUA, situația epidemiologică și implementarea proiectelor social-economice și de infrastructură în cadrul discuțiilor cu ambasadorul Statelor Unite, Dereck Hogan, Ambasada SUA spune că în cadrul discuțiilor, părțile s-au axat, inclusiv pe importanța păstrării independenței instituțiilor financiare cheie, inclusiv a BNM, dar și pe „reformele vitale din sectorul justiției, așa cum sunt prezentate în planul de acțiuni al Guvernului din noiembrie 2019 și de grupul de lucru SUA-Moldova privind buna guvernare și statul de drept”.

Astfel, acum câteva ore, Igor Dodon a postat pe rețele sociale informația cu privire la faptul că în urma discuției cu Dereck Hogan a „abordat un spectru larg de subiecte privind agenda relațiilor bilaterale, subliniind interesul Republicii Moldova în consolidarea acestora”.

„Am discutat despre situația epidemiologică și eforturile țărilor noastre în combaterea infectării cu virusul de tip nou COVID-19. De asemenea, am abordat situația politică din Republica Moldova. Am menționat intențiile autorităților moldovenești de a continua implementarea proiectelor social-economice și de infrastructură, angajamente asumate anterior. Am reiterat poziția fermă a președinției privind promovarea în continuare a politicii externe echilibrate”, a scris Dodon.