Mai mulți deputați, care au părăsit Partidul Democrat din Moldova (PDM) și au aderat la grupul parlamentar „Pro Moldova”, au venit cu reacții după briefingul de ieri, 8 iunie, a liderului democraților, Pavel Filip, unde acesta declara că reprezentanții „Pro Moldova” continuă să corupă aleșii din partea PDM, iar în acest sens, fracțiunea Partidului Democrat va veni cu un proiect de hotărâre a Parlamentului care „va condamna acțiunile de corupere a deputaților și traseismul politic”. Liderul democraților spunea că, dacă până acum deputaților, primarilor și consilierilor PDM li se propuneau „oferte de sute de mii” acum „disperarea a ajuns și la șase zerouri”.

Astfel, deputații „Pro Moldova” și-au exprimar regretele pentru declarațiile lui Filip și accentuează că au fost aleși pentru a merge pe o cale europeană, împreună cu localitățile din circumscripțiile pe care le reprezintă, și nu se mai regăsesc în PDM, partid care a devenit o portavoce a lui Dodon.

Gheorghe Brașovschi, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. Sângerei: „După briefingul de astăzi, cineva caută să justifice plecările din PDM. Dle Filip, ați cedat. Ați cedat tot și, în primul rând, propria demnitate. Ați cedat din prima zi de alianță cu socialiștii. PDM sub conducerea dumitale s-a transformat într-o filială a oficiului forței de muncă. V-ați rupt de realitate și umblați cu steaua - este alegerea voastră. Eu am ales să rămân alături de oamenii din Sângerei. Nu vă supărați, obișnuiți-vă”.

Eleonora Graur, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. Rezina-Șoldănești: „Pentru calomnie există un articol în Codul Penal, dragi colegi, rupți de realitate! Eu nu datorez nimic Partidului Democrat şi a celui care a devenit portavoce a lui Igor Dodon. Eu am datoria de a reprezenta cu demnitate interesele oamenilor din circumscripția mea și acest lucru l-am făcut și voi continua să-l fac, așa cum am promis în campania electorală!”

Grigore Repeșciuc, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. Căușeni: „REGRETE PENTRU PAVEL FILIP. L-am ascultat cu atenţie pe actualul preşedinte al Partidului Democrat, Pavel Filip, şi sincer, mi-a părut foarte rău pentru el. Atât de jalnic arăta...A vorbit practic numai despre bani. Bani, bani şi iarăşi bani. Chiar într-atât de rău vă merge că la altceva nu mai puteţi să vă gândiţi? Pe mine m-au votat oamenii din raionul Căuşeni. Şi au ştiut pe cine votează pentru că nu ne cunoaştem de o zi sau două. De aceea să fie clar că eu nu pot să merg la braţ cu Dodon, pentru că alegătorii mei m-au votat pentru altceva: pentru parcursul european promis, pentru bunăstare, pentru fapte. Avem proiecte foarte bune, pe care, alături de colegii din #PROMoldova, le vom promova insistent, iar pe cei rupţi să-i judece oamenii”.

Corneliu Padnevici, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. Drochia: „Drochia nu a votat socialiștii. Oamenii au votat pentru un parcurs european, pentru proiecte sociale și economice elaborate și implementate de partidul din care ziceti că v-ați rupt, dle Filip. Eu am fost votat de oameni gospodari de la Nord, care cred că Moldova are viitor, de oameni care se mândresc cu trecutul lor și nu aruncă apa cu copilul din scăldătoare. Păcat de voi, vă credeam mai înțelept”.

Ghenadie Verdeș, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. Nisporeni: „Am privit atent briefingul de astăzi al dlui Pavel Filip și pot spune doar că este unul regretabil.Este regretabil să mai continui să-ți îndreptățești propriile erori printr-o avalanșă de calomnii și denigrări. În același timp, îmi pare rău și pentru toți colegii care au mai rămas în PDM, căci actuala conducere, nu doar că nu-i mai reprezintă, ci și îi face de rușine. Ceva timp în urmă, Partidul Democrat vorbea despre proiecte și reforme, era partidul care trebuia să facă din Moldova o țară cu adevărat europeană. Acum însă, PDM a devenit partidul-satelit al PSRM-ului și portavocea personală a lui Dodon. Eu am datoria morală să reprezint doar oamenii de la Nisporeni, iar nisporenenii nu vor o guvernare anti-europeană și un președinte ce slujește altei țări”.

Elena Bacalu, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. 42 Cantemir: „Domnule Filip, petiții cu presiuni, șantaj și amenințări vin din partea echipei noi reformate, democrat-socialiste în raionul Cahul, echipă, care a votat cu mine și nu cu dumneata sau cu socialiștii din Parlament. Regret mult că ați ajuns sa aplicați asemenea metode josnice, substituind lupta poltică cu practici socialiste. Eu rămân loială alegătorilor și colegilor mei cu care am lucrat ani buni și vom lucra în continuare pentru oamenii pe care îi cunosc de o viață și cărora le port respectul prea mult ca să le trădez interesele în schimbul unor funcții publice pe care le împărțiți cu generozitate de cand v-ati rupt de asă-zisul trecut”.

Oleg Sîrbu, deputat PRO MOLDOVA pentru c.u. Edineț: „În ultima perioadă, urmărind declarații ofensatoare, învinuiri nefondate și replici tăioase din partea foștilor colegi din PDM, mă conving că am procedat corect părăsind majoritatea parlamentară și aderând la PRO MOLDOVA! Declar cu toată responsabilitatea: nu mă voi lăsa atras în bătăliile voastre verbale populiste! N-am obișnuința de a mă îndreptăți ori de a răspunde declarațiilor obraznice care nu au nici o tangență cu persoana mea - de asta mă voi adresa în exlusivitate alegătorilor și, în special, edinețenilor care m-au votat și față de care am obligații și responsabilități. După alegeri, împreună cu echipa, urma să realizăm proiectele promise cetățenilor în campania electorală, să ne concentrăm pe nevoile cetățenilor, să realizăm fapte reale, nu vorbe goale... Noi aveam planuri mărețe care, într-un final, s-au împotmolit în ambiții și interese - asta m-a făcut să părăsesc majoritatea parlamentară și să ader la opoziție. Noi ne vedem de munca noastră și vom continua să vă reprezentăm așa cum am promis! Suntem determinați să reușim pentru fiecare dintre voi - cei care ne-ați acordat votul!”

